Leipzig

Bis Ende nächsten Jahres werden in Deutschland die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet. Die künftige Ampelkoalition will überdies den geplanten Ausstieg aus der Braunkohle auf 2030 vorziehen. Ein ambitioniertes Ziel, wenn man bedenkt, dass der Stromverbrauch nicht zuletzt angesichts der Ausweitung der Elektromobilität steigen wird und der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in Deutschland in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bei 44 Prozent lag. Ein Jahr zuvor waren es noch 52 Prozent.

Lesen Sie auch Widerstand gegen Solarpark auf ehemaliger Deponie Leipzig-Seehausen wächst

Widerstand lähmt Ausbau der erneuerbaren Energien

Ohne deutlich mehr erneuerbare Erzeugerkapazitäten werden die Klimaziele jedoch wie eine Seifenblase zerplatzen. Ein Szenario, das so abwegig nicht ist. Denn landein, landaus kämpfen Menschen gegen Windkraftanlagen. In Leipzig ruft ein Solarpark-Projekt sogar auf der ehemaligen Mülldeponie Seehausen Umweltschützer auf den Plan, weil dafür Bäume und Büsche gerodet werden müssten. Auch die Anwohner legen sich quer. Sie sehen sich um ihre Belohnung für den jahrzehntelang ertragenen Deponiebetrieb betrogen. Schließlich hat sich die Natur in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Areal zurückerobert. Der Hügel ist weit und breit der einzige grüne Lichtblick.

Ohne Kompromisse keine Energiewende

Aber ohne Kompromisse wird der Ausstieg aus Atomkraft und fossilen Energieträgern nicht gelingen. Auch am „Energieberg“ Seehausen wird sich die Energiewende entscheiden.

Von Klaus Staeubert