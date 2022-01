Leipzig

In Leipzig deutet sich eine neue Baustellen-Flut an – die ähnlich umfangreich ausfallen wird wie im vergangenen Jahr. Nicht nur bei den Gleisbauern der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), sondern auch bei den Straßen- und Brückenbauern des städtischen Verkehrs- und Tiefbauamtes (VTA). Dort ist auch zu hören, dass das „in den nächsten fünf bis zehn Jahren“ noch so bleiben dürfte. Anders sei die Verkehrswende nicht zu schaffen, heißt es.

Vollsperrungen für schnelleren Baufortschritt

Um ein Baustellen-Chaos wie 2021 zu verhindern, dreht die Stadt an vielen Schrauben: Im VTA läuft eine „Organisationsuntersuchung“, die das Amt besser strukturieren soll – auch um die Baustellen zu koordinieren. Parallel wird versucht, kürzere Zeiträume für Bauvorhaben durchzusetzen. „Wir prüfen, wo wir Projekte kleinteiliger planen können, um die Belastungen zu verringern“, berichtet VTA-Chef Michael Jana. „Oder wo es besser ist, Bereiche voll zu sperren, um schneller bauen zu können.“

Dialog mit betroffenen Anwohnern

Die LVB gehen stärker auf Anwohner zu, um Belastungen zu minimieren. „An Großprojekten wie der Waldstraße gibt es nicht nur eine digitale Info-Veranstaltung im Februar, sondern auch noch eine im September“, sagt Sprecher Marc Backhaus. Und dabei gehe es nicht nur um Bauabläufe, sondern auch um Dinge wie Mülltonnen, die nicht mehr abgeholt werden können, weil die Stadtreinigung nicht mehr durchkommt.

Die Verwaltung hat offenbar die Lektion des vergangenen Jahres verstanden: Leipzig braucht kein neues Baustellen-Chaos, sondern einen Dialog über die Baustellen-Probleme, der nicht abreißt. Das Rathaus muss in diesem Jahr stärker auf Autofahrer und Anwohner zugehen.

Von Andreas Tappert