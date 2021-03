Kommentar: In den Urlaub fahren, ist in der aktuellen Lage so abwegig wie eine Demonstration

Leipzig

Das einzige Land, das mir zur Debatte um die Frage nach dem Osterurlaub in den Sinn kommt, ist Spanien. Nicht, weil es mich jetzt gerade dorthin ziehen würde. Gerade jetzt eben nicht. Wie auch nirgendwo anders hin. Der Spaniengedanke kommt mir, weil die Spanische Grippe aktuell als Vergleich hergezogen wird, die Dramatik der Pandemiesituation zu beschreiben, in der wir uns befinden. Die Corona-Krise ist nach der Seuche vor 100 Jahren die schlimmste epidemiologische Situation, in der sich Europa seither befindet.

Und die Lage spitzt sich zu. In den Kliniken, wo seit Tagen immer mehr infizierte Patienten eingewiesen werden. In der Unübersichtlichkeit der Infektionslage, die in der Verbreitung und Auswirkung von Mutationen mehr Fragen als Antworten zulässt. Und in der Politik, die in der Bewältigung der Herausforderungen mehr durch Rückzieher auffällt, als sie mit überzeugenden Lösungsansätzen einen Weg aus dem Chaos aufzeigt.

Wer jetzt über Urlaubsreisen oder Osterausflüge nachdenkt, handelt abwegig. Und gemessen am Ernst der Lage auch unverantwortlich. Egal, ob er in ein Flugzeug nach Ägypten beziehungsweise nach Mallorca steigt oder sich ins Auto setzt, um ein Wochenendhaus im Erzgebirge zu beziehen (wenn das denn ginge). Die dramatische Dynamik der dritten Welle verbietet den Gedanken, wie man sich eine Auszeit vom Lockdown nehmen kann. Der Lockdown ist existenziell für die Eindämmung der Virusverbreitung. Jeder Kontakt – ob im Flieger, im mallorquinischen Restaurant oder im mecklenburgischen Strandkorb – wirkt dem Ziel entgegen, dem wir uns alle entgegensehnen.

Die Urlaubsreise zu Ostern 2021 ist genauso abwegig wie die Idee, jetzt eine Demonstration anzumelden, die Teilnahme am sorbischen Ritual des Osterreitens durch einen Negativtest zu ermöglichen oder Zusammenkünfte mit der Großfamilie zu planen, nur weil gerade Ostern ist.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Rückruf der Osterruhe durch die Kanzlerin bedeutet keine Freiheit in der Freizeitgestaltung. Die Unsicherheit der Politik ist das einzig sichere Indiz, dass momentan nur eins die Kehrtwende einläuten kann: die Vernunft der Menschen.

Von Thomas Lieb