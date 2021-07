Kommentar: Leerstand in Leipzigs City war zuletzt Sorgenkind Nummer 1

Leipzig

Wer am Samstag durch die Innenstadt lief, wird nicht den Eindruck bekommen haben, dass die dortigen Händler besondere Unterstützung brauchen. Bei schönem Wetter wälzten sich Massen in Richtung Weinfest auf dem Markt. Hinzu kam die gute Nachricht, dass der Umbau des früheren Karstadt-Warenhauses in einer Woche startet. Dessen Leerstand war zuletzt das Sorgenkind Nummer 1 der City-Planer. Das Problem dürfte nun 2022 oder 2023 geklärt sein.

Trotzdem trügt der Schein. Die Zahl der kleinen, inhabergeführten Läden sinkt seit Jahren. Und gerade sie sind es doch, die jeder Innenstadt ihren Flair und etwas Unverwechselbares geben. Kein Tourist wird nach der Abreise zu Hause erzählen wie toll der Rossmann oder Lidl in Leipzig war. Selbst große internationale Handelsketten verringern bereits ihre stationären Flächen, springen mit auf den Zug des Online-Shoppings auf – zumal der auch noch bei Lockdown fährt.

Die Kundschaft in Leipzig ist im Schnitt 35 Jahre alt und damit zwei Jahre jünger als in anderen deutschen Metropolen. Besonders hoch liegt bei uns der Anteil der unter 25-Jährigen. Die sind heute alle auch gut im Internet unterwegs – ebenso wie die großen Ketten. Die kleinen Läden können da alleine nicht mithalten. Sie brauchen die Hilfe der Stadt. Und die nützt allen Leipzigern, die nicht bald durch eine City bummeln wollen, die sich von 100 anderen kaum noch unterscheidet.

Von Jens Rometsch