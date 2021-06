Kommentar: Leipzig braucht eine angepasste Vorsicht und keine angepasste Corona-Verordnung

Leipzig

Die schönste Phase der Pandemie ist die schwierigste. Weil sich straffe Regeln und Lockerungen schlecht vertragen. Schlechter jedenfalls als in Krisenphasen, in denen sich die Überlastung von Kliniken oder die Schließung von Schulen nur mit deutlichen Einschränkungen vermeiden ließen. Da waren straffe Regeln elementar. Und sie waren einfacher durchzusetzen, weil sie einleuchteten. 

Es ist eine Phase der Pandemie erreicht, die einen neuen Umgang mit Realitäten braucht. Und Regeln, die nachvollziehbar und – im Fall der Gastronomen – umsetzbar sind. Es geht nicht darum, die Vorsicht abzustellen oder zu tun, als hätte das Land die Krise überstanden. Aber die Lage verträgt deutlich weniger Bürokratendeutsch und Formularwesen. Negativtest, Terminbuchung und Nachverfolgungsformular – alles sinnvolle Instrumente. Keine Frage. Sie passen nur nicht mehr in eine Realität, in der eine Servicekraft in der Stunde geschätzt 50 Gäste kontrollieren, an den Platz bringen und bedienen soll. An einem Freitagabend. Mit wohligen 25 Grad. Abendsonne. Nach mehrmonatiger Biergartenabstinenz, die halb Leipzig mit einem frisch Gezapften runterspülen möchte.

Die Krise verträgt inzwischen mehr Mut. Geschlossen bleiben oder öffnen? Wer öffnet, muss sich jetzt auch mal locker machen. Was bringen Lockerungsübungen, die durch immer neue Stilblüten aus dem Corona-Regelwerk zur schweißtreibenden Krafteinheit werden? Beispiel: Sächsisch-bayerische Pfingstkirmes – 500 Leute schunkeln bei Maß und Brathendl zu Blasmusik. Daneben ist ein Kinderkarussell aufgebaut. Das muss wegen Corona-Auflagen geschlossen bleiben. Mindestabstand zwischen Feuerwehrauto und Drache Kokosnuss wahrscheinlich nicht 1,50 Meter – weiß keiner. Diese Phase der Pandemie braucht eine angepasste Vorsicht. Keine Verordnung für angepasste Lockerheit.

Von Thomas Lieb