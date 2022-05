Leipzig

Die Leipziger sind erwacht aus Abschottung und Stimmungstief, aus den Erschütterungen durch Krieg und Pandemie. Der Mensch braucht Sonnenschein und gute Laune, schöne Ereignisse und andere Zeitgenossen, um Kraft zu tanken und den Zusammenhalt zu stärken – gerade in dieser besonderen Zeit. Am Wochenende war es in Leipzig ein bisschen „wie früher“: Volle Spinnerei beim Frühjahrsrundgang, volles Scheibenholz beim Aufgalopp. Und auch die Mai-Kundgebung des DGB war gut besucht. Wer weiß denn schon, was morgen ist. Ob wir morgen überhaupt noch zusammen sein können. „Lasst uns das Heute genießen“ – diese Devise war am Sonntag häufig zu hören.

Gerade das Scheibenholz ist einer der Orte, an denen sich Leipzig von einer ganz anderen Seite zeigt. Die Weitläufigkeit des Geländes, mitten im Grünen und doch ganz dicht an der Stadt, ist beeindruckend. Die Größe und Stärke von Pferden aus nächster Nähe zu erleben, das schafft ebenfalls bleibende Eindrücke.

Viele gestresste Städter suchen und brauchen solche Kontrastpunkte zu ihrem Alltag. Wer am 1. Mai auf der Rennbahn und vielleicht ein bisschen enttäuscht von den technischen Problemen an den Wettschaltern war, der sollte an den nächsten vier Renntagen wieder hingehen und alles nachholen – und so seinen kleinen, persönlichen Beitrag leisten, dass die Idylle weiterbestehen kann.

Von Kerstin Decker