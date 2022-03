Kommentar: Leipzig verschmäht die E-Roller – nicht mehr lange

Leipzig

Die Deutschen lieben ihr Auto. Sie sind fast eins mit ihm. Wir sagen nicht: „Ich habe gegenüber geparkt“, sondern: „Ich stehe gegenüber.“

Nun sollen wir umsteigen – vom Auto auf den E-Roller, so will es jedenfalls die Firma „Tier“, doch der Plan geht nicht auf. Hunderte Roller stehen an insgesamt 46 Stationen ziemlich unbenutzt herum. Warum nur?

Nicht nur im hippen Berlin, sondern auch in Zwickau

Viele sagen: Leipzig ist eine klassische Fahrradstadt. Wer kein Auto fährt, fährt Fahrrad, dazwischen gibt es nix. Und so schaut Leipzig sehr selbstzufrieden auf die kaum benutzten Roller. Was ist schon edler als nicht bei jedem Trend mitzumachen? Wie herrlich frei und antikapitalistisch fühlt sich das an, das neueste Ding einfach mal links liegen zu lassen?

Wenn sich Leipzig da mal nicht irrt. „Tier“ hat in den letzten Jahren gewaltig viel Kapital eingesammelt. Der Wert der Firma wird auf zwei Milliarden Dollar geschätzt. Irren sich also die Investoren?

Wohl kaum. Denn in anderen Städten sausen die Roller schon umher. Nicht nur im hippen Berlin, sondern auch in Halle, Chemnitz, Zwickau. Die Welt von heute fährt E-Roller, nur wir machen nicht mit.

Da könnte man gleich Auto fahren

Der Grund ist aber nicht unsere besonders kritische Haltung zu Trends. Sondern, dass die Stadtverwaltung die Roller hier nicht haben wollte. Denn einzig in Leipzig dürfen die Roller nur an markierten Stationen abgestellt werden – was sie völlig von ihrem Sinn befreit.

Schließlich sollen sie ein Symbol von mobiler Freiheit sein. Wer steigt schon auf ein Gefährt, von dem man nicht weiß, wo man es wieder abstellen soll? Da könnte man ja gleich, Entschuldigung, Auto fahren.

Klare Prognose: Kippt die Stadt die Stationspflicht, fährt plötzlich ganz Leipzig E-Roller.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Josa Mania-Schlegel