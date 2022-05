Leipzig

Die Zukunft war früher auch besser. Das wusste schon Karl Valentin. Darüber zu grübeln, wie alles weitergeht, fällt zurzeit jedoch besonders schwer. Krieg, Klimakrise, noch immer Corona, nicht zu vergessen das Artensterben und die Bedrohung der Ökosysteme: Die Verlockung ist groß, all die Hiobsbotschaften lieber auszublenden. Sich mit Freunden im Biergarten zu treffen, Serien zu gucken oder ein schönes Essen zu kochen.

Für den Moment ist so etwas heilsam. Aber vor der Wirklichkeit zu fliehen, macht auf Dauer auch nicht glücklich. Das Gefühl, die Probleme in Angriff zu nehmen, fühlt sich jedenfalls besser an. Daher spricht nichts dagegen, wenn wir als Stadtgesellschaft jetzt wenigstens versuchen, unseren Ausstoß an Treibhausgasen massiv zu reduzieren. Während die Bundesrepublik Klimaneutralität bis 2045 anstrebt, will Leipzig das Ziel als Modellstadt der Europäischen Union schon 2030 erreichen.

Mag sein, dass das vor allem schön klingt, aber damit noch nicht viel geschafft ist. Mag sein, dass ein Erfolg überhaupt nur denkbar ist, weil die Emissionen der Flugzeuge, die in Schkeuditz landen und starten, nicht die Leipziger Bilanz verpesten. Mag sein, dass wir scheitern. Aber jeder Schritt, die globale Erwärmung zu begrenzen, geht in die richtige Richtung. Auch wenn die Zukunft früher besser war: Vielleicht ist sie von heute aus gesehen besser als gedacht.

Von Mathias Wöbking