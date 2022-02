Leipzig

Gute Nachrichten sind in den zwei Corona-Jahren selten geworden. Auch von daher war am Freitag sowohl Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) als auch seinem Herrn über die Kommunalfinanzen, Torsten Bonew (CDU), die Erleichterung anzusehen, als sie gemeinsam verkündeten: Leipzig ist zu ihrer eigenen Überraschung verdammt gut durch die Zeit gekommen!

Die Strategie, die Chancen der Krise zu nutzen – im eigenen Haus endlich die lange verschlafene Digitalisierung beherzt anzugehen – und auf das Risiko, die öffentliche Verschuldung in die Höhe zu treiben, trotz wegbrechender Einnahmen massive Investitionen auszulösen, hat sich am Ende buchstäblich ausgezahlt. Der Kommune gelang es so, den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten. Nun sprudeln die Steuereinnahmen wieder – und das so üppig wie nie zuvor. Das eröffnet Leipzig neue Möglichkeiten.

Klimaschutz und Mobilitätswende bekommen Priorität

Eine nannte Bonew gestern fast beiläufig. Er versicherte nicht nur, im nächsten Doppelhaushalt auf Budgetkürzungen zu verzichten. Er kündigte darüber hinaus an, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Mobilitätswende quasi auf eine Stufe mit gesetzlichen Pflichtaufgaben stellen zu wollen. Und die sind bekanntlich nicht verhandelbar. Ein Paradigmenwechsel nicht ohne Risiko!

Das wird im Stadtrat zwar viel Beifall finden. Nur sollten die Interessen der Wirtschaft dabei nicht ungehört bleiben. Denn sonst könnten die Unternehmen, deren Resilienz in der Pandemie OBM Jung gerade noch bewunderte, im Eifer des ökologischen Fortschritts aus der Erfolgsspur fliegen.

Von Klaus Staeubert