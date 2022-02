Leipzig

Wenn Leipziger vom Urlaub an der Ostsee oder aus dem Gebirge zurückkehrten, wunderten sie sich früher oft, warum dort geht, was hier nicht geht. Das Rätsel der gut gefüllten Tütenspender an den Hundetoiletten, der müllfreien Strände oder der kostenlosen Skibusse ließ sich recht einfach lösen: Alle diese schönen Dinge finanzieren Urlaubsorte durch eine Sonderabgabe, die mal Kurtaxe, mal Beherbergungssteuer, Kulturförderabgabe oder Gästebeitrag heißt.

Lesen Sie auch Klage erfolgreich: Leipziger Gästetaxe ist rechtswidrig

Leipzig hatte da erst spät (2019) und im Vergleich zu Berlin, Köln oder Dresden nicht besonders gierig zugegriffen. Die hiesige Gästetaxe sollte in die Sanierung des geschlossenen Kaffeehauses „Zum Arabischen Coffe Baum“ fließen und in die Digitalisierung der Tourist-Information. Auch ein überdachter Picknickplatz am Waldsee Lauer, eine Saurierausstellung im Zoo oder Vorhaben im Mendelssohn-Haus standen auf der Wunschliste.

Jedoch setzte der Stadtrat die Steuer schnell wieder außer Kraft, als 2020 Corona die Hotel-Branche in den Würgegriff nahm. Mag sein, dass in der dazugehörigen Satzung juristische Fehler stecken. Doch klar ist auch: Wenn die Pandemie besiegt ist, wird die Gästetaxe in irgendeiner Form wieder aufleben müssen, um Leipzig langfristig konkurrenzfähig zu halten. Rathaussprecher Matthias Hasberg erklärte am Donnerstag: „Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es fair ist, wenn die vielen Zehntausend Touristen, die unsere Stadt besuchen, auch ihren Beitrag zur touristischen Infrastruktur leisten.“ Da hat er Recht.

Von Jens Rometsch