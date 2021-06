Leipzig

Natürlich wird ein Unternehmen mit 468 Beschäftigten nie perfekt sein. Aber ausgerechnet die LWB als bösen Mieter-Teufel an die Wand zu malen – wie das zum Housing Action Day im März passierte – wird dem Thema nicht gerecht.

Leipzig kann sich glücklich schätzen, ein so großes kommunales Wohnungsunternehmen zu haben. Wenn die Stadträtinnen und Stadträte vor 15 Jahren den damals modischen Privatisierungsideen nachgegeben hätten, dann wären heute die Mieten in der gesamten Messestadt deutlich höher. Und dann würde hier ein Konzern wie Vonovia den Takt vorgeben.

Keine Genossenschaft und schon gar kein privater Vermieter in Leipzig unternimmt so viel im Bereich Sozialmanagement wie die LWB. Menschen, die wirklich in Not sind, erhalten dort Hilfe. Nur ein Beispiel: Ab diesem Sommer werden 20 Wohnungen für das neue Konzept „Housing First“ bereitgestellt, das die Angebote der Obdachlosenhilfe ergänzen soll.

Man kann diskutieren, ob es klug ist, mitten in einer Pandemie Mieterhöhungen zu verschicken. Doch man sollte dann ehrlicherweise auch dazu sagen, dass diese Erhöhungen niemanden bereichern, sondern anderen Menschen nutzen. Und sie fallen bei der LWB meist eher klein aus – während andere Eigentümer in Leipzig gerade kräftig hinlangen.

Von Jens Rometsch