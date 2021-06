Leipzig

Seit Mittwoch gibt es in vielen Bereichen in Leipzig keine Testpflicht mehr – der stabil niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz sei Dank. Damit ist sie wieder ein Stück näher: die ersehnte große Freiheit nach Monaten der Einschränkung. Die Erleichterung in den Restaurants, Friseurläden und Boutiquen der City ist spürbar, weil vielerorts Kontrolle gegen Spontanität getauscht wird. Aber auch, und das ist wohl entscheidend, weil die zwischenzeitlich endlos scheinende Pandemie mit jeder Lockerung mehr aus Alltag und Bewusstsein verschwindet – Freiheit für Körper und Geist sozusagen.

Doch Freiheit und Leichtsinn gehen schnell und gern Hand in Hand. Verabschiedet ist Corona nicht. Noch immer sterben Menschen an dem Virus. Noch immer ist nicht mal die Hälfte der Bevölkerung geimpft. Alle, die sich darüber im Klaren sind, dürfen sich fragen, ob es mit den Lockerungen nun doch zu schnell geht und mit Argwohn beobachten, wer neben ihnen an der Bar sitzt oder mit ihnen im Fitnessstudio trainiert. Denn nicht nur die Vorsichtigen und Rücksichtsvollen bewegen sich wieder freier, sondern auch Unvorsichtigen und Corona-Leugnern sind Tür und Tor geöffnet.

Von Anton Zirk