Leipzig

Eltern machen sich um die Gesundheit ihrer Kinder immer Sorgen. Im Kleinstkindalter ganz besonders. Vor allem aber in einer Pandemie, in der sich die Sorgen nicht nur auf eine mögliche Virusinfektion beschränken lassen. Die Folgen der Regeln und Maßnahmen wirken auch auf die Psyche. Gerade bei Kindern. Es ist also die logische Folge, dass sich Eltern der Unter-Fünfjährigen Gedanken machen, ob sie ihr Kind impfen lassen. Um es besser zu schützen. Und: Um die Angst zu minimieren.

Off-Label-Impfungen bei Kleinstkindern sind nicht verboten. Sie sind nur nicht empfohlen. Eine Vorsicht, die Betroffene nur noch mehr verunsichert. Eine für Deutschland typische Ja-Aber-Politik. Gerade zum Kinderimpfen hätte es einer breiteren Aufklärungsarbeit durch die Politik bedurft. Mit Zeitpunkt der Freigabe eines Impfstoffes für Ü5-Kinder hätte man die Gruppe der Jüngeren nicht sich selbst überlassen dürfen. Die Politik hat diese Verantwortung den Ärztinnen und Ärzten übertragen. Was normalerweise auch funktioniert. Nicht aber in einer Pandemie, in der die Unsicherheiten so groß sind.

Eltern und Ärzte verstecken sich stattdessen, um in konspirativer Weise zu organisieren, was das Normalste auf Welt ist: Kinder zu beschützen. Grotesk.

Von Thomas Lieb