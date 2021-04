Kommentar: Radfahren auf dem Leipziger Ring – ein Spiel mit dem Feuer

Leipzig

Wenn in den kommenden Tagen die Radfahrverbote auf dem westlichen Innenstadtring fallen, dann werden beim ADFC die Sektkorken knallen. Viele Jahre arbeitete der Fahrradclub vor Gericht schließlich darauf hin, dass nicht nur die Verbotsschilder verschwinden, sondern mit ihnen vor allem das Symbol der Leipziger Auto-Lobby schlechthin. Denn wie kaum eine andere Straße in Leipzig ist der Ring den Autofahrern heilig. Noch bis vor einem Jahrzehnt galt hier sogar eine Mindestgeschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde.

Nadelöhr des Autoverkehrs in Leipzig

Doch die Zeiten haben sich geändert, die Mobilitätsgewohnheiten ebenso. Immer mehr Menschen steigen aufs Rad. Trotzdem gab es lange Zeit gute Gründe, Autofahrer an dieser neuralgischen Stelle zu privilegieren. Der Ring ist die zentrale Schnittstelle zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Hier kreuzen sich eine Vielzahl der Leipziger Verkehrsströme. Auch wenn die Frequenz seit Jahren zurückgeht, so ist der Ring für den motorisierten Verkehr dieser Stadt noch immer das Nadelöhr geblieben, was die zentrale Straßenbahnhaltestelle vor dem Hauptbahnhof für die LVB darstellt.

Ring-Radweg wichtiger als Öffnung des Auto-Rings

Es ist völlig unstrittig, dass auch Radfahrer das Recht haben, sich zügig, ohne Umwege und Hindernisse um die Innenstadt herum fortzubewegen. Doch nicht um jeden Preis. Statt die Freigabe des (Auto-)Rings zu erstreiten, hätte sich die Rad-Lobby vielmehr für einen sicheren, geschlossenen Ring-Radweg einsetzen sollen, auf den vor allem weniger risikobereite Radfahrerinnen und Radfahrer schon lange hoffen.

Ich jedenfalls verspüre nicht das Bedürfnis, mich etwa zur Hauptverkehrszeit mit dem Rad in die Autokarawane einzureihen – weil mein Wunsch nach körperlicher Unversehrtheit größer ist als das Vertrauen in den Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung, der jeden Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme mahnt.

Die Öffnung des Rings für den Radverkehr ist ein Spiel mit dem Feuer. Bleibt nur zu hoffen, dass der Sieg des ADFC vor Gericht am Ende nicht zum Pyrrhussieg wird.

Von Klaus Staeubert