Kommentar: Sachsen trägt die Konsequenzen für seinen lockeren Weg

Leipzig/Dresden

Die Lage in Sachsens ist sehr ernst. 700 Menschen sind seit Anfang November an ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben, in den vergangenen sieben Tagen haben sich allein 14.000 mit dem Virus infiziert. Krankenhäuser melden Land unter, sammeln jede verfügbare Kraft, um trotzdem weiter helfen zu können. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht das alles mit großer Sorge. Er mahnt, seine Landleute mögen die Gefahr endlich ernst nehmen. Er droht, sonst müssten noch schärfere Beschränkungen her. Er weiß aber auch: Es hätte alles womöglich anders laufen können.

„Wir haben die Kraft des Virus mit Beginn der Herbst- und Winterzeit unterschätzt“, sagt er heute reumütig. Da kann man ihm nur zustimmen. Allerdings: Wer ist „wir“? Die Bundeskanzlerin kann Kretschmer zum Beispiel nicht meinen. Vor dem Gipfel Mitte Oktober wollte Angela Merkel Reisebeschränkungen für Corona-Hotspots durchsetzen. Ausgebremst wurde sie damals vor allem von Sachsens Regierungschef. Kretschmer wollte den Hotels die Feriengäste nicht nehmen – obwohl schon damals sechs seiner Landkreise über der Inzidenz von 50 lagen. „Wir brauchen eine Überprüfung, ob die Zahl 50 auf 100.000 Einwohner richtig ist“, so Kretschmer demonstrativ vor dem Gipfel. Heute weiß er, wie richtig diese Zahl ist, um das Virus kontrollieren zu können.

Anzeige

Keine Frage: Auch ein Regierungschef darf sich mal irren – zumal die Erfahrungswerte für Pandemien zuletzt eher geringfügig waren. Trotzdem muss man den Kurs der Landesregierung jetzt auch deutlich in Frage stellen. Nach der ersten Corona-Welle emanzipierte sich Sachsen zunehmend von den Berliner Vorgaben. Zum eher lockeren Weg gehörten unter anderem die schnelle Rückkehr zum Schulalltag, unregulierte Grenzen zu Hotspot-Nachbarländern und eine defensive Haltung gegenüber Corona-Leugnern. Jetzt braucht es auf jeden Fall ein sehr großes „Wir“ im Freistaat, um die Folgen des sächsischen Laissez Fair zu überstehen.

Von Matthias Puppe