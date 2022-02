Leipzig

Rund 1272 Kilometer trennen Leipzig und Kiew. Trotz dieser Entfernung sind beide Städte seit vielen Jahrzehnten eng miteinander verbunden. Dass diese Verbindung als Partnerstädte nicht nur auf dem Papier existiert, sondern auch zwischen den Menschen besteht, zeigt sich im jetzigen Ausnahmezustand. Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat viele Menschen in Leipzig schockiert und fassungslos gemacht.

Das haben sie auch gezeigt: Auf einer ersten Demonstration auf dem Markt versammelten sich am Donnerstag 5000 Leipzigerinnen und Leipziger – sehr viel mehr als in vielen anderen deutschen Städten. Vor dem Neuen Rathaus wurde als Zeichen der Solidarität die ukrainische Flagge gehisst. Natürlich können diese Gesten der Unterstützung den Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich im Krieg befinden und um ihr Leben bangen, nicht wirklich helfen. Doch sie sind trotzdem eine wichtige Botschaft, die das Entsetzen über Putins Angriff mitten in Europa ebenso wie das Mitgefühl mit den Betroffenen zum Ausdruck bringt.

Gleichzeitig ist es wichtig, jetzt auch konkrete, praktische Hilfe zu leisten. Diverse Spendenaufrufe sind inzwischen gestartet, um auch dringend benötigte finanzielle Unterstützung für die Menschen vor Ort leisten zu können. Außerdem ist es eine gute Nachricht, dass die Leipziger Stadtverwaltung sich darauf vorbereitet, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen – damit die Städtepartnerschaft nicht nur ein Titel ist.

Von Lilly Günthner