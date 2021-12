Leipzig

Die Bankenbranche ist deutschlandweit im Umbruch. Weil es seit Jahren keine Zinsen mehr auf Guthaben gibt, suchen die Banker nach neuen Einnahmequellen. Überall wird deshalb beim Service „optimiert“ und an den Preisen geschraubt, zum Beispiel bei Girokonten oder Schließfächern.

Die Banker wissen, dass sie dabei auf einem schmalen Grat wandeln. Denn wer zu sehr an der Preisschraube dreht und zu viel Arbeit online an seine Kunden „auslagert“, der spielt mit dem Feuer. Am Markt tummeln sich schließlich mehr als genug Online- oder Direkt-Banken, die mit deutlich günstigeren Konditionen locken, weil sie kein teures Filialnetz und keine große Mitarbeiterschar finanzieren müssen.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Viele Kunden können nicht wirklich auf ihre Sparkassenfiliale und -berater verzichten. Zum Beispiel ältere, für die viele Finanzgeschäfte zu komplex sind. Oder junge Familien, die größere Anschaffungen planen und dafür die Expertise eines ansprechbaren Experten hören müssen. Mit diesem Pfund kann die Sparkasse noch viele Jahre wuchern, wenn sie den Bogen nicht überspannt.

Wer ganz im Sparkassen-Tower in Löhrs Carré sitzt, kann dies vielleicht aus dem Blick verlieren. Deshalb noch einmal ganz deutlich: Für viele Sparkassen-Kunden ist die Schmerzgrenze erreicht. Jeder weitere Dreh an den Preis- und Serviceschrauben ist hoch gefährlich. Wenn die Sparkasse nicht mehr für ihre Kunden vor Ort ist, braucht sie niemand.

Von Andreas Tappert