Kommentar: Starke Forschung und Lehre nutzt allen

Leipzig

Wie die Menschen die Forschung wahrnehmen, hat sich durch Corona in zweifacher Weise verändert. Erstens haben sie erlebt, wie sich die Politik auf den Rat aus der Wissenschaft verlässt, um über Lockdowns oder Lockerungen zu entscheiden. Zweitens ebnen Forscherinnen und Forscher den Weg aus der Pandemie.

Ende der Schrumpfkur

In rasantem Tempo wurden weltweit Impfstoffe entwickelt. Schnellere und zuverlässigere Corona-Tests, teilweise in Leipzig konzipiert, ermöglichen ein Stück Alltag inmitten der Ausnahmesituation. Leipzigerinnen und Leipziger gehören auch zu den Fachleuten, die herausgefunden haben, wie sich das Virus über Aerosole verbreitet, wie sich die Kontaktbeschränkung auf die Psyche und auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt.

Von einer starken Wissenschaft profitieren alle. Daher ist es folgerichtig, dass der sächsische Landtag an Forschung und Lehre nicht mehr sparen will. Das war vor einigen Jahren anders. 2015 etwa verordnete die Staatsregierung der Uni Leipzig eine Schrumpfkur. Sie sollte in zehn Jahren 7000 Studierende loswerden. Von derlei ist zum Glück keine Rede mehr: Mit jährlich mehr als zwei Milliarden Euro ist die Wissenschaft in Sachsen der zweitgrößte Posten nach dem Schuletat.

Nachholbedarf an den Schulen

Ein großer Teil der aufgestockten Mittel soll in neue Festanstellungen an den Hochschulen fließen, und zwar vor allem, um Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Denn an Sachsens Schulen herrscht Nachholbedarf – auch darauf hat Corona die Wahrnehmung gelenkt.

Von Mathias Wöbking