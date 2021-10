Leipzig

Vielleicht liegt ein wesentlicher Teil des Problems darin, dass immer alles und alle nützlich sein müssen. Kühe geben Milch, Hühner legen Eier, Schweine werden in Hinter- und Vorderschinken geteilt. Wir Menschen gestehen ihnen ein zeitlich begrenztes Recht auf Leben zu, weil sie „Nutztiere“ sind. Bei anderen Lebewesen sehen wir dagegen nicht auf den ersten Blick, was sie uns nutzen. So konnte es passieren, dass viele bestäubenden Insekten ihre Lebensräume verlieren und nicht zuletzt wegen Pestiziden vom Aussterben bedroht sind – mit ihnen ganze Ökosysteme.

In Würde zu altern, ist auch für Menschen eine Glücksfrage

Zum Gesamtbild gehört allerdings, dass wir Menschen die Messlatte der Nützlichkeit ebenso bei uns selbst anlegen. Vermeintlich Nutzlosen begegnen wir nicht immer mit Menschlichkeit. Die Pflege der Pflegebedürftigen ist kolossal unterfinanziert. In Würde alt werden zu dürfen, ist nicht nur für Tiere, sondern auch für Menschen eine Glücksfrage und keine Selbstverständlichkeit.

Die vielen Initiativen, die in Leipzig jetzt den Schulterschluss suchen, um gemeinsam mehr zu erreichen, dürfen in ihren Zielen daher nicht bei den Tierrechten stehen bleiben. Gleichwohl ist ihr Ansatz richtig: Denn wenn wir anfangen, Kühe, Schweine und Hühner nicht zuerst als Ware zu begreifen, kann sich vielleicht auch der Respekt für die Mitmenschen stärker von der Einschätzung befreien, wie nützlich sie uns vordergründig erscheinen.

Von Mathias Wöbking