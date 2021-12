Leipzig

Es ist keine Raketen-Wissenschaft, in einem gut sanierten Altbau moderne Büroflächen zu schaffen. Beim Umbau des früheren Karstadt-Hauses kann also nicht viel schiefgehen. Die Spitzenmieten für Büros in der Leipziger City liegen jetzt schon bei 17 Euro pro Quadratmeter, in Einzelfällen bei über 20 Euro. Wer sich das auf ein Objekt in der 1A-Lage Petersstraße mit eigener Tiefgarage hochrechnet, dazu noch die 10.000 Quadratmeter für fußläufigen Einzelhandel und Gastronomie addiert, kommt durchaus auf eine Jahresmiete von knapp sieben Millionen Euro, die Karstadt dort zuletzt bezahlt hatte. Vielleicht sogar auf mehr.

Rolltreppen bleiben über alle sechs Etagen

Der neue Eigentümer wird dem ehedem prachtvollen Kaufhaus nicht seine Eleganz und den großen Auftritt nehmen. Dafür spricht, dass das riesige Atrium erhalten bleibt, auch wenn die Rolltreppen etwas kleiner werden. Zudem liegt die Planung offenbar wieder in den Händen des Architekturbüros RKW, das bereits den 200 Millionen Euro schweren Umbau von 2004 bis 2006 geleitet hatte. Niemand kennt das Objekt besser. Auch das verspricht Qualität.

Gastronomie künftig näher beieinander

In der Branche wird gemunkelt, bei den ersten Verträgen im Einzelhandel gehe es um „sehr wertige Mieter“ – samt Lebensmittel-Markt für das Untergeschoss. Manchen Leipzigern wird es sogar besser gefallen, wenn die ganze Gastronomie künftig nah beieinander liegt.

Von Jens Rometsch