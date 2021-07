Leipzig

Die Zeiten für Musikerinnen und Musiker sind hart, nicht erst nach einem Jahr Pandemie ohne Chance, Konzerte vor Publikum spielen oder den Dancefloor füllen zu können. Tonträger werden nicht mehr gekauft, vom Streaming der Online-Portale können faktisch nur Superstars leben. Insofern ist die Verwertungsgesellschaft Gema wichtig, weil sie sich um Vergütung von Urheberleistungen kümmern soll. Das erfordert mitunter auch rigoroses Vorgehen bei jenen, die mit geistigem Eigentum anderer Kasse machen.

Bei der Klage in Leipzig zeigt sich aber auch wieder einmal jenes Gema-Gesicht, von dem sich viele in der Szene längst angewidert abgewandt haben. Da sitzt ein Mensch im Gerichtssaal, der mit Freunden zusammen Musik macht und dafür natürlich auch Anerkennung sucht. Es ist aber unschwer zu erkennen, dass der Spaß am gemeinsamen Musizieren sinnstiftend war – und nicht das Präsentieren von Liedern anderer. Die Gema interessiert das nicht, sie lässt ihren Anwalt mit Facebook-Postings hantieren, um angeblich zu beweisen, dass vielleicht doch widerrechtlich Profite ergaunert wurden. Ein absurdes Schauspiel, das so realitätsfremd ist, wie es die Musikbranche insgesamt in den vergangenen Jahrzehnten war.

Sollte die mächtige Gema ihre Klage in Leipzig gewinnen, wird der Künstler wohl Sozialstunden ableisten müssen, um die Forderungen begleichen zu können. Mindestens genauso bitter wäre das auch als Signal für alle anderen, die gern mal mit Freunden zusammen Musik machen. Wer wird das künftig im Park noch riskieren, wenn vierstellige Strafen die Konsequenz sein können?

Von Matthias Puppe