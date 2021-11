Leipzig

Wenn sich tausende Menschen versammeln, um gegen die Politik in der Corona-Krise und eine Impfpflicht zu protestieren, ist das legitim. Was wäre eine Demokratie wert, wenn sie andere Meinungen nicht aushielte? Jeder hat das Recht, Regeln zu hinterfragen. Vor allem dann, wenn es um Grundrechte geht und um die eigene Gesundheit. Was nicht geht, ist, Regeln einfach zu brechen.

Gewiss, es waren an diesem Sonnabend Demonstranten zu sehen, die friedlich mit Kerzen unterwegs waren, die sangen und sich vor Wasserwerfern unterhakten. Doch als die Polizei sich gezwungen sah, die für diesen Tag untersagten Aufzüge zu unterbinden, schlug die anfangs friedliche Stimmung in Gewalt um, gab es immer wieder Beleidigungen und körperliche Angriffe auf Einsatzkräfte. Bei Demos von gewaltaffinen Extremisten sind derlei Attacken nicht ungewöhnlich – bei einer Versammlung, an der neben einigen Neonazis überwiegend bürgerliches Klientel teilnimmt, ist das noch besorgniserregender.

Rentner treten auf Polizisten ein, eine Frau im mittleren Alter droht Beamten mit dem Tod. Das hat nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun und schon gar nicht mit dem Herbst ’89, auf den sich die Demonstranten so oft berufen. Auf erschreckende Weise zeigt das vielmehr, wie verroht der Diskurs nach anderthalb Jahren Corona inzwischen ist.

Von Frank Döring