Leipzig

Nun also wieder der Wilhelm-Leuschner-Platz! Ausgerechnet jener, derzeit noch wenig einladende Ort am südlichen Tor zur Innenstadt, der mit den Montagsdemos im Herbst ’89 am wenigsten zu tun hatte! Er soll – folgt der Stadtrat der Empfehlung des Bürgerrates – nun doch das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal tragen. Ein Erinnerungsprojekt, das in der Bürgerschaft schon vor zehn Jahren heftigst umstritten war – und wahrscheinlich noch immer ist. Aber dass die Debatten von damals heute wieder aufbrechen müssen, bedeutet dieses Votum nicht zwangsläufig.

Ein großes Missverständnis

Denn warum viele Leipziger mit diesem Denkmal, aber auch diesem Ort, so fremdeln, liegt an einem großen Missverständnis. Wofür soll das Denkmal stehen? Für die Zehntausenden, die im Angesicht der bis an die Zähne bewaffneten Diktatur unter Einsatz ihrer persönlichen Freiheit, ja auch ihres Lebens, mutig für Veränderung auf den Ring gingen?

Die Kritiker haben Recht, wenn sie sagen: Brauchen wir nicht, wir haben schon die Säule auf dem Nikolaikirchhof! Sie ist das liebgewordene Symbol dafür, wie sich der zunächst unter dem Schutz der Kirche sammelnde Protest allmählich auf die Straße verlagerte.

Denkmal für ganz Ostdeutschland

Doch das Freiheits- und Einheitsdenkmal ist als nationales Projekt angelegt, das die Protestbewegungen in ganz Ostdeutschland reflektiert – die in Leipzig ebenso wie in Plauen, Dresden oder Chemnitz. Und diese Erinnerung in die Zukunft zu tragen, dafür ist es schlicht unerheblich, wo das Denkmal in Leipzig steht. Das muss die Politik nur besser als vor zehn Jahren vermitteln.

Von Klaus Staeubert