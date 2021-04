Mit den geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz wird in Sachsen Wechselunterricht auch an Grundschulen eingeführt. In Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 165 – und das trifft auf weite Teile des Freistaates zu – müssen Schulen und Kitas sogar ganz schließen. Das ist leider notwendig, findet Kommentator Matthias Puppe.