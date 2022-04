Leipzig

Nichts wirkt so aus der Zeit gefallen wie Motorradrennen. Nicht erst seit dem Krieg und seit das Benzin knapp ist. Warum also eine Rennstrecke erhalten? Auch noch mitten im Auwald, in Leipzigs schwer angeschlagener grüner Lunge?

Weil es eben nicht anders geht mit gesellschaftlichen Revolutionen – und genau das ist der Kampf gegen den Klimawandel und das Artensterben ja. Wer will, dass die Leute mitmachen, der muss alle mitnehmen. Da wäre es ein fatales Signal, einem kleinen Motorradclub, der sich nicht wehren kann, mal eben den Hahn abzudrehen.

Der Fall des MC Post ist daher exemplarisch. Und wie der Leipziger Stadtrat mit ihm umgeht, ist vorbildlich. Alle Fraktionen (außer der AfD) sind sich einig: Auf lange Sicht sind Motorradrennen im Auwald nicht mehr tolerierbar. Wer Umweltschutz ernst nimmt, kann das auch nicht anders sehen.

Aber der MC Post darf nach fast 50 Jahren nicht mit der Pistole auf der Brust zum Umzug gezwungen werden, wie es die Grünen gern hätten. Vielleicht kann er seine Bikes sogar auf E-Antrieb umstellen und für immer bleiben. Zunächst aber muss er gefragt und bei der Stadtplanung genauso angehört werden wie beispielsweise sein Nachbar: der RB Leipzig.

Von Josa Mania-Schlegel