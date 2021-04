Kommentar: Warum sollten Demos in Halle ungefährlicher sein als in Leipzig?

Leipzig

Es weckt Hoffnungen, dass der Demo-Samstag in Leipzig weitgehend ausgefallen ist. Einerseits wurde das Infektionsgeschehen bei Corona nicht weiter in die Höhe getrieben. Anderseits bewiesen alle Seiten, dass sie zu vernünftigen Entscheidungen fähig sind. Das war nach über einem Jahr Pandemie leider nicht mehr selbstverständlich.

Gericht entscheidet immer auf Grundlage der Rechtslage

Nehmen wir das Oberverwaltungsgericht. Es hat erneut gezeigt, dass in Sachsen nach Recht und Gesetz befunden wird. Im April 2021 ist die Rechtslage im Freistaat eben so, dass Kundgebungen mit über 1000 Teilnehmern nicht zulässig sind. Im November 2020 war das bei der zum Teil gewalttätigen Querdenker-Demo mit über 20.000 Menschen noch anders. Damals gab es keine solche Zahlen-Begrenzung in der sächsischen Corona-Schutzverordnung.

An diesem Samstag wollten die Anmelder in Leipzig nicht für die Einhaltung der 1000-Grenze garantieren. Folgerichtig musste die Veranstaltung verboten werden. Positiv anzurechnen ist den Anmeldern, dass sie das letztlich akzeptiert haben. Jedoch offenbarten sie postwendend in einer Erklärung, dass Logik kein notwendiger Bestandteil ihrer Argumentationsketten ist. Sorry – aber die Behauptung, die Stadt Halle sei ein besserer Ort für Kundgebungen mit vielen Kindern als das von „Linksextremisten“ bedrohte Leipzig, legt zwei Fragen nahe. Warum wurden die Kundgebungen mit den vielen Kindern dann nicht von vornherein in Halle organisiert? Und: Wieso sollte das ungefährlicher sein als Leipzig?

„Keine besonderen Vorkommnisse“ in Oschatz

Wer jetzt argwöhnt, in Sachsen sei das Versammlungsrecht de facto abgeschafft, der verwechselt Ursache und Wirkung. Durch Oschatz etwa brauste am Samstagnachmittag ein Fahrzeugkorso mit 130 Personen in 65 Autos. Ihre Forderung: Ende der Corona-Maßnahmen! Der Polizeibericht vermerkte dazu „keine besonderen Vorkommnisse“.

Von Jens Rometsch