Leipzig

Die Euphorie über zehn Jahre „LIFE Child“ ist groß an der Uni Leipzig und unter den politischen Entscheidern in Stadt und Freistaat. Doch die Vorstellung, dass die Forschung seit einem Jahrzehnt dieselben Kinder jedes Jahr aufs Neue vermisst und in Tests überprüft, wie agil und pfiffig sie sind, ist auch leicht gruselig. Fast 5000 Heranwachsende haben an der Langzeitstudie seit 2011 teilgenommen und setzen mit ihren Werten und ihrem Leistungsvermögen automatisch eine Norm. Und wo eine Norm existiert, ist Ausgrenzung selten fern. Einerseits.

Andererseits helfen die Daten, gesellschaftliche Fehlentwicklungen zu erkennen. Die Allgegenwart von Zucker in den industriellen Nahrungsmitteln macht Kinder ebenso krank wie übermäßiger Handy-Konsum. Die „LIFE Child“-Forschung ist nah an der Praxis, die Erkenntnisse kommen jungen Patienten unmittelbar zu Gute und unterstützen die städtische Jugendsozialarbeit – genug Gründe für die öffentliche Hand, das Projekt weiter zu finanzieren. Jedenfalls so lange mögliche ethische Folgen bei der Verwertung der Daten stets mitgedacht werden.

Von Mathias Wöbking