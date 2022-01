Leipzig

Mehr Vorsicht und Rücksicht auf den Straßen der Großstadt: So lautet das Ziel einer Werbekampagne, die am Montag gestartet wurde. „Leipzig passt auf“ heißt die neue Großaktion, die ausdrücklich auf mehr Freundlichkeit zwischen den Bürgern setzt. Dergleichen habe es zumindest seit seinem Amtsantritt vor 15 Jahren in Leipzig noch nicht gegeben, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) dazu. Er zitierte Brecht, welcher sich freundliche Verkehrsteilnehmer gewünscht habe. Dem Anfang wohnte jedoch kein Zauber inne.

SPD fordert viel mehr Blitzer und Kontrollen

Denn nur Sekunden nach der Stadt verschickte auch die SPD-Ratsfraktion eine Pressemitteilung zum Thema. Zwar unterstütze man die Werbekampagne, „bunte Bilder allein reichen aber nicht“. Polizei und Ordnungsamt müssten mehr Blitzer anschaffen und viel mehr kontrollieren, forderten die Genossen. Nirgendwo in Sachsen sei die Gefahr geringer, beim Fahren unter Alkohol oder Drogen erwischt zu werden als im Gebiet der Leipziger Polizeidirektion. Selbige kündigte am Montag Schwerpunkt-Kontrollen in den nächsten drei Monaten an.

Ja was denn nun? Zuckerbrot oder Peitsche? Beides gleichzeitig wird wohl nicht zu weniger Aggressivität auf den Straßen führen. Wer sich freundliche Bürger wünscht, sollte zu ihnen auch selbst freundlich sein. Stattdessen verschickt etwa das Leipziger Gesundheitsamt ellenlange Briefe an alle neuen Corona-Infizierten, in denen sie über die Quarantäne-Pflicht belehrt und Strafen bei Verstößen angedroht werden. Gute Besserung wünscht die Stadt Leipzig den Patienten auf einem Dutzend Seiten aber nirgendwo.

Von Jens Rometsch