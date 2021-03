Bevor am Samstag Mieter in Leipzig demonstrierten, hatten Unbekannte in der Nacht mehrere Autos der Leipziger Bau- und Wohnungsgesellschaft (LWB) in Brand gesetzt. Ein sinnloser Akt der Gewalt, der den Mieterinnen und Mietern einen Bärendienst erweist, kommentiert LVZ-Reporter Mathias Wöbking.