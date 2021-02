Leipzig

Es ist eine Frage, der man angesichts der jetzt bekannt gewordenen Tragödien in Leipziger Pflegeheimen nicht ausweichen darf: War es klug, ausgerechnet in der Hochphase der Pandemie im Dezember und Januar in den Altenheimen so weiter zu machen wie in den vergleichsweise ruhigen Monaten zuvor? Darauf zu vertrauen, dass sich das in der Stadt immer rasanter ausbreitende Virus mit sporadischen Mitarbeitertests, FFP 2-Masken und einem strengen Besuchsregime (Terminvergabe, Negativ-Test) aus den Heimen fernhalten ließe?

Strenge Kontrollen und Besuchsverbot

Die einzig vernünftige, weil sichere Alternative wären tägliche Testungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie strengere Kontrollen derjenigen, die ein- und ausgehen – und dafür bräuchten die Heime mehr Unterstützung als bisher. Aufrufe und Appelle für Freiwillige gab es, aber eine Strategie war das nicht. Die ohnehin oftmals personell unterbesetzten Heime blieben und bleiben alleingelassen. Auch ein zeitlich begrenztes Besuchsverbot wäre sicher – trotz aller berechtigter Einwürfe – effektiver.

Datenlage zu Corona-Toten ist mangelhaft

Denn wie erbarmungslos Sars-CoV-2 zuschlagen kann, wenn es erst mal im Haus ist, zeigen die Fälle in der Südvorstadt und in Liebertwolkwitz mit mehr als 30 Toten binnen weniger Tage und Dutzenden infizierten Heimmitarbeitern. Die Entscheidung, Altenheime in besonders kritischen Pandemie-Phasen zeitweise von der Außenwelt abzuriegeln, bedarf freilich einer sicheren Faktenlage. In Leipzig weiß allerdings bis heute niemand, wie viele der knapp 400 an Corona Verstorbenen überhaupt Bewohner von Pflegeheimen waren. In Berlin und Hessen waren das im Januar immerhin fast drei Viertel. Mit einem solchen Wissen wäre die Abwägung zwischen Offenhalten und vorübergehender Abschottung der Heime womöglich in Leipzig anders ausgegangen. Denn nur zu hoffen, mit Glück heil durch die Pandemie zu kommen, ist keine Strategie.

Von Klaus Staeubert