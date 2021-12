Trotz Tausenden Nutzern im ersten Monat – unser Redakteur Jens Rometsch ist von den Vorteilen des neuen E-Scooter-Verleihs in Leipzig noch nicht überzeugt. In den nächsten Monaten würde die Roller kaum jemandem in der Messemetropole weiterhelfen, schreibt es in seinem Kommentar.