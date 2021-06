Leipzig

Kaum war Leipzig flächendeckend von Corona-Testzentren überzogen, schließen viele auch schon wieder. Noch vor zwei Monaten mussten negative Corona-Tests quasi immer und überall vorgelegt werden, damit man nach dem langen Lockdown wieder am öffentlichen Leben teilnehmen konnte. Lange Schlangen und langes Warten wurden in Kauf genommen.

Zu den Test-Anbietern gehör(t)en Ärzte und Apotheker, aber auch andere findige Unternehmer. Die Betreiber mieteten sich in Einkaufszentren, auf Baumarkt-Parkplätzen, in Fitnessstudios oder Schönheitssalons ein. Natürlich war klar, dass sie ein Geschäft mit begrenzter Laufzeit eröffnen. Vermutlich haben die meisten nicht schlecht daran verdient. Nun rechnet es sich vielfach nicht mehr, weil immer weniger Leute zum Testen kommen und zugleich die Vergütung sinkt. Und was sich nicht mehr rechnet, wird geschlossen.

Inzwischen werden Negativ-Tests nur noch in Ausnahmefällen verlangt. Die Pandemie geht vorerst zu Ende, das ist Grund zur Freude. Manche Studentin und mancher Student verliert nun allerdings den Nebenjob, der etwas Geld einbrachte. Für Kulturstätten, Sportvereine oder Schönheitssalons war das Eröffnen einer Teststation zumindest die Chance, im Kontakt mit der Zielgruppe zu bleiben. Jetzt können alle wieder ihrer regulären Arbeit nachgehen, was das Allerschönste ist.

Schaut man nach England oder Israel, sorgt dort trotz hoher Impfquote die Delta-Variante für viele Neuerkrankungen. Deshalb wird es sicher auch in den nächsten Monaten einen gewissen Bedarf an Corona-Tests geben, sodass zumindest die großen Testzentren bestehen bleiben. Und dann bleibt abzuwarten, wo wir im Herbst stehen.

Von Kerstin Decker