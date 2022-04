Leipzig

Bevor Stadler die Erlaubnis bekam, auf der Alten Messe das größte Zweirad-Center Sachsens einzurichten, gab es viele warnende Stimmen. 13 Leipziger Fahrradgeschäfte wandten sich mit einem gemeinsamen Schreiben an den Stadtrat, verwiesen darauf, dass sie kaum Chancen gegen solch einen Mega-Magneten hätten. Viele Existenzen seien gefährdet.

Zum Glück gab der Stadtrat trotzdem grünes Licht für die Ansiedlung. Vor drei Jahren öffnete Stadler in der wunderbar sanierten Messehalle 15 – und es kam alles ganz anders. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie erlebte die Branche einen beispiellosen Boom. Viele Menschen wechselten vom Straßenbahnsitz in den Sattel. Als Fitnesscenter und Turnhallen schlossen, bot das Fahrrad eine sportliche Alternative. Statt Urlaub mit dem Auto planten etliche Familien nun Radtouren. Und fanden Spaß daran.

Größtes Problem sind Lieferengpässe

Die größten Probleme der Branche sind inzwischen Lieferengpässe der Hersteller sowie zu wenig Fachpersonal. Deshalb ist es nicht selten sehr schwierig, in Leipzig kurzfristig einen Drahtesel reparieren zu lassen. Ohne große Player wie Stadler und Lucky Bike hätte die zunehmend radbegeisterte Messestadt heute echte Nachschub-Probleme. Denn sie können mit ihren Netzen leichter Alternativen organisieren, wenn etwa gerade aus China keine Rahmen mehr kommen.

Der Trend zum Fahrrad wird langfristig anhalten. Als Beweis für diese These reicht ein Blick auf die Benzinpreise an den Tankstellen oder auf die vielen neuen Radstreifen auf Leipzigs Straßen. Dank E-Bikes und Lastenrädern sind Pedal-Fahrzeuge zudem immer vielseitiger einsetzbar, die Händler durchweg happy. Zum Beispiel greift Lucky Bike schon nach der „Lucky World“. So heißt ein Programm, mit dem das Unternehmen komplett klimaneutral aufgestellt werden soll.

Von Jens Rometsch