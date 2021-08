Leipzig

Wie oft erging an die Stadtverwaltung in den letzten Jahren die Bitte und der Appell, sich personell und finanziell mehr für die Attraktivität der Innenstadt zu engagieren. Der Verein City Leipzig Marketing stand ziemlich alleine da. Er organisiert verkaufsoffene Sonntage, Veranstaltungen wie das Passagenfest, kümmert sich aber auch um Verkehrsanbindung, Ordnung und Sicherheit oder Kriminalitätsprävention und hat dabei die Interessen möglichst aller Innenstadt-Anlieger im Blick.

Jetzt endlich tut sich was im Kampf gegen den Leerstand, die Stadt kann auf Fördermittel zurückgreifen und beginnt sich zu drehen. Allerdings so langsam wie die Schnecken auf den Rathaus-Türklinken. Ein einziger Laden in Plagwitz steht derzeit für die Pop-up-Store-Initiative zur Verfügung. Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren, um als Künstlerin oder Künstler dort einziehen zu können, dauert sage und schreibe drei Monate – für eine geplante Nutzungsdauer von drei Wochen! In Zeiten von Social Media kann man darüber nur den Kopf schütteln. Warum nicht auf Facebook oder Instagram bewerben? Warum wird kein kurzes, knackiges Casting in einem schon existierenden Pop-up-Store gemacht? Dann könnte es gleich losgehen – letztlich ist ja auch ungewiss, was pandemiebedingt im November noch geht und was nicht.

Pop-up-Stores sind schnell und flexibel. Heute da, morgen schon wieder verschwunden. So muss auch der Weg dorthin sein. Hoffentlich kommt die Wirtschaftsförderung schneller zum Erfolg, wenn sie Immobilienunternehmen anspricht, um sie als Partner zu gewinnen.

Von Kerstin Decker