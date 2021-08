Leipzig

Die Finanzierung von stationärer Pflege wird in den kommenden Jahrzehnten ein Dauerthema bleiben. Wenn aufgrund der alternden Gesellschaft immer weniger Menschen ins System einzahlen und immer mehr Leistungen daraus empfangen, bleibt die Frage: Ab welchem Punkt soll die Solidargemeinschaft einspringen, um einen Heimplatz zu finanzieren? Wenn ein Pflegebedürftiger seine Ersparnisse verbraucht hat – oder schon vorher?

Andere Ausgangslage als bei Hartz-IV

Die Ausgangslage ist eine andere als zum Beispiel bei Hartz-IV: Wer Arbeitslosengeld II beziehen will, muss vorher bestimmte Teile seines eigenen Vermögens aufzehren. Das führt immer wieder zu berechtigten Debatten, weil Vermögensaufbau zu Erwerbszeiten ja auch der privaten Altersvorsorge dient – also jener Form von Absicherung, die die Politik immer wieder von den Bürgern einfordert (obwohl mancher das gar nicht finanzieren kann). Der Vermögensverbrauch in früheren Jahren birgt dann die Gefahr echter Altersarmut. Wer aber am Ende seines Lebens steht und in ein Heim kommt, der hat von seinem Geld praktisch nichts mehr. Insofern ist es grundsätzlich im Sinne aller Beitrags- und Steuerzahler, wenn zuerst diese Werte für die Pflege genutzt werden. Bei einer Weiterentwicklung der Pflegeversicherung sollte aber immer ein unangreifbares Schonvermögen erhalten bleiben.

Gesetzgeber muss nachbessern

Überaus problematisch ist es, wenn Ehepartner mit ihren Ersparnissen herangezogen werden und fürchten müssen, bald auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Hier muss der Gesetzgeber dringend nachbessern. So wie er das mit Blick auf die Nachkommen schon getan hat: Seit Anfang 2020 befreit das Angehörigenentlastungsgesetz Kinder mit einem Bruttojahreseinkommen von weniger als 100.000 Euro von den Pflegekosten der Eltern.

Oberstes Ziel: würdiger Lebensabend

Die Politik hat mit Blick auf die Pflege in den kommenden Jahrzehnten eine zentrale Aufgabe: allen Seniorinnen und Senioren einen würdigen Lebensabend in einem angenehmen Umfeld zu ermöglichen – mit ausreichendem und gut bezahltem Personal. Sollten wir diese Situation eines Tages tatsächlich erreicht haben, wird es für viele leichter zu verschmerzen sein, wenn sie für eine solche Leistung das eigene Sparbuch auflösen müssen.

Von Björn Meine