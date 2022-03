Leipzig

Es waren schwer erträgliche Bilder in den vergangenen Tagen am Neuen Rathaus. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine campierten zum Teil in der Nacht vor dem Ankommenszentrum der Stadt. Sie hatten sich in die Warteschlange eingereiht; aus Sorge, ihren Platz zu verlieren, blieben sie einfach dort.

Wer konnte, wechselte sich innerhalb der Familie in Schichten ab. Die Stadt hatte solche Situationen mit der Vergabe von Wartenummern versucht zu vermeiden, doch das funktionierte schlecht. Nun installiert die Verwaltung ein neues Management: Die Wartenden erhalten feste Termine. Warum nicht gleich so?, möchte man fragen.

Allerdings: Banal war der Aufbau des Zentrums in Leipzig keineswegs. Die Installation einer integrierten Anlaufstelle, an der nicht nur registriert, sondern auch ausländer- und sozialrechtlich beraten und Geld ausgezahlt wird, ist aufwendig – ein ähnlich breites Angebot bietet zurzeit wahrscheinlich nur Essen als vergleichbare Großstadt. Die Inbetriebnahme im Neuen Rathaus war sicher alles andere als perfekt. Aber sie war schnell – das war auch deshalb nötig, weil der Freistaat die Kriegsflüchtlinge tagelang vor allem hierher brachte. Die Landeshauptstadt indes konnte sich gründlicher auf den Start eines ähnlichen Zentrums vorbereiten. Es ist am Dienstag auf der Dresdner Messe an den Start gegangen. Da wurde im Leipziger Ankommenszentrum schon fast eine Woche gearbeitet.

Von Björn Meine