Niemand muss ein Prophet sein, um sich auszumalen, was sich ab Wochenbeginn auf Leipzigs Straßen abspielen wird: Tausende Autofahrer werden auf den vielen Umleitungsstrecken im Stau stehen. Und Straßenbahnnutzer an den Umleitungen und Ersatzverkehren der LVB verzweifeln. Für sie wird es ein schwacher Trost sein, dass die Arbeiten in der Ferienzeit stattfinden, in der die Stadt leerer ist.

Die Baustellen gehören zur „Mobilitätsstrategie 2030“, mit der die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) leistungsfähiger werden wollen. Langsamfahrstrecken sollen ebenso verschwinden wie Verbundplatten aus DDR-Zeiten, die die Straßenbahn auf einigen Strecken extrem laut machen.

Im nächsten Jahr dürfte dieses Bauprogramm noch mehr Einschränkungen mit sich bringen. Dann wird am Adler die zweite Bauetappe starten und in der Ratzel-/Diezmannstraße gebaut. Im Oktober 2022 sollen die Gleise in der Waldstraße erneuert werden – das wird fast ein Jahr dauern. Auch in der Torgauer Straße sind Gleisbauarbeiten vorgesehen. Und in der Käthe-Kollwitz-Straße sollen noch einmal Instandhaltungen vorgenommen werden, bevor dort 2024 grundlegend umgestaltet wird. Ein Mammutprogramm, das dringend notwendig ist.

Von Andreas Tappert