Leipzig

Die Wochenenden auf der Sachsenbrücke beschäftigen alle, auch die Leserinnen und Leser der LVZ. Einer Umfrage auf unserer Webseite zufolge wünscht sich eine Mehrheit von ihnen, die Stadt möge mehr tun. Das bleibt erst einmal aus: Das im Rathaus geplante Glasverbot ist schon jetzt geschwächt durch die Verwirrung, ab wann es gelten soll. Ein Datum dafür ist immer noch nicht in Aussicht.

Für eine andere Feierkultur wird das Verbot eh nicht sorgen, dabei wäre genau das wichtig. Helfen könnten Deeskalations-Teams, wie sie andere Städte schon einsetzen. Teams also, gerne auch aus der Bürgerinnenschaft, die die Menschen auf der Brücke auf Müll hinweisen und auf Lärm und dabei den richtigen Ton treffen: Feiern ist fein. Aber es ist für alle netter, wenn niemand beklaut, begrapscht oder verletzt wird.

Denkbar ist auch, mit gesprächsbereiten Akteuren (etwa Musikerinnen und Musikern auf der Sachsenbrücke) Regeln zu vereinbaren. Eine Uhrzeit fürs Partyende zum Beispiel. Andere Städte schicken dann schon mal ihre Kehrmaschinen los, damit es ungemütlich und hell wird und das vereinbarte Ende auch wirklich kommt.

Klar, derzeit geht all das nicht ohne die Polizei. Die Beamten und die Stadt können aber nur die akute Not entschärfen. Sollte das gelingen, sind wir alle gefragt: mit unserer Anwesenheit. Nur so kann die Sachsenbrücke noch mal ein entspannter Treffpunkt werden.

Von Denise Peikert