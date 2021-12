Leipzig

Dass die Leipziger Verkehrsbetriebe ihr Angebot reduzieren, wird bei ihren Fahrgästen keine Begeisterungsstürme auslösen. Denn selbst bei einem Fahrgastrückgang auf 30 bis 40 Prozent des Vor-Corona-Niveaus müssen im Stadtgebiet immer noch täglich Zehntausende mit dem öffentlichen Nahverkehr ihre Ziele erreichen. Krankenschwestern zum Beispiel, Beschäftigte von Supermärkten, Polizisten, Kameraden der Feuerwehr und andere, ohne deren Einsatz das öffentliche Leben in Leipzig nicht mehr funktionieren würde. Sie alle haben es in Corona-Zeiten schon unendlich schwer – und jetzt durch den Notfahrplan der LVB noch schwerer.

Lesen Sie auch Wegen Corona: Leipziger Verkehrsbetriebe dünnen Fahrplan ab Montag weiter aus

Dennoch: Der Spielraum für die Verkehrsbetriebe ist denkbar eng. Wo andere Firmen sich auf dem Arbeitsmarkt bedienen oder relativ einfach Fachkräfte aus dem Ruhestand zurückholen, ist dies mit Fahrern von Bussen und Bahnen kaum möglich: Weil ein sicherer Fahrbetrieb an oberster Stelle steht, werden nur ausgebildete Fachkräfte als Fahrer eingestellt – und der Markt dafür ist leergefegt. Wer sich in ein Straßenbahn-Cockpit oder hinter das Steuer eines Busses setzen will, muss regelmäßig halbjährige Schulungen absolvieren – zum Beispiel zur Betriebsordnung, eine Art Straßenverkehrsordnung für Bus- und Straßenbahnfahrer. Auch die Gesundheitsprüfungen sind strenger als in vielen anderen Branchen.

Die LVB versuchen jetzt, die Mini-Jobber zu aktivieren, die bei ihnen als Fahrer beschäftigt sind. Doch sie und deren Familien sind auch nicht gegen Corona immun. Im Unternehmen hoffen deshalb viele, dass ausgefallene LVBler möglichst schnell zurückkehren. Diese Hoffnung ist vage – aber mehr ist aktuell nicht drin.

Von Andreas Tappert