Leipzig

Kapitalismus pur? Rauswurf von Datschenpächtern, um das leere Stadtsäckel aufzubessern? Solche Vorwürfe der Alteingesessenen am Kulkwitzer See in Lausen sind gleichermaßen emotional und falsch. Nein, es ist gut und richtig, das Leipzigs Badewanne nach endlosem Gezerre nun endlich repariert und aufgehübscht werden soll. Und noch besser wäre es, wenn sie auch künftig eine Alternative zum Cospudener See oder auch zur Schladitzer Bucht bliebe.

Bürokratischer Akt zeugt von Unverständnis

Dennoch: Dass dabei 150 Datschenpächter förmlich aus ihren Häusern vertrieben und ein funktionierendes Gemeinwesen zerstört werden sollen, ist ein bürokratischer Akt, der weder von Verständnis noch von Verstand zeugt. Es drängt sich einem förmlich die Frage auf, ob hier womöglich über Menschen beschlossen wurde, ohne vorher mit ihnen zu reden. Das wäre dann nicht der eigentliche Sinn einer Stadtverwaltung.

Tragfähige Kompromisse müssen her

Notwendig ist nun, tragfähige Kompromisse mit den Menschen vor Ort zu suchen. Schließlich waren sie es, die nicht nur in den vergangenen Jahren die einstige DDR-Bausubstanz mit dem Ersparten erhalten oder sogar verbessert haben. Auch die Mittel für die Sauberhaltung am Kulkwitzer See kommen aus der Pacht der Siedler. Ohne dieses Geld müssten am Strand bereits Gebühren erhoben werden. Insofern ist die Wut in Lausen durchaus nachvollziehbar.

Von Roland Herold