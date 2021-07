Leipzig

Gern wäre die sächsische SPD ein bisschen wie die Grünen. Zum einen relativ erfolgreich in den Umfragen, zum anderen auch kratzbürstiger innerhalb der schwarz-grün-roten Koalition. Das eine bedingt ja möglicherweise das andere. Viele Sozialdemokraten hatten deswegen ihre Hoffnungen in den Leipziger Parteitag gesetzt. Mehr Profil, vielleicht sogar mehr Attacke sollte dort gezeigt werden. Allerdings: Die SPD kann nicht aus ihrer Haut.

Zuletzt hatte die SPD zwar beklagt, dass sie sich immer konstruktiv gezeigt, ihr dieses Verhalten aber nicht genutzt habe. Und nun? Noch-SPD-Chef Martin Dulig positioniert die Partei als Mittlerin zwischen gesellschaftlichen Positionen. Der Leitantrag, an dem intensiv gearbeitet wurde, bringt vieles zur Sprache, beflügelt aber auch nicht die Fantasie. Inhaltlich scharf hat sich die SPD in Leipzig lediglich in Nuancen gezeigt. Sie ist noch immer in vielen Dingen furchtbar vernünftig.

Das alles wäre kein Drama, wenn Wunsch und Wirklichkeit bei der SPD nicht so oft eklatant auseinanderfielen. Wenn die SPD nicht immer das Gefühl hätte, ihr würde etwas vorenthalten, weil die Wählerinnen und Wähler die Radikalität ihrer politischen Ansätze nicht erkennen. Viel wäre gewonnen, wenn die SPD akzeptiere, was sie momentan ist: eine kleine Partei, auf die es trotzdem in Sachsen ankommt.

Von Kai Kollenberg