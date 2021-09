Leipzig

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, damit Jan Benzien nicht der künftige Betreiber des Leipziger Stadthafens wird. Das gilt aus mehreren Gründen.

Erstens hat die rührige Truppe rings um den früheren Olympioniken in den vergangenen sieben Jahren ausgezeichnete Arbeit geleistet. Die Sportanlagen, der Kanuverleih und die Gastronomie auf der Brachfläche sind so beliebt geworden, dass heute viele Leute denken, der Stadthafen sei schon da und in Betrieb. Dabei war es nur ein Containerdorf, welches die Betreiber GmbH liebevoll und immer schöner herausputzte – obwohl die Zukunft stets unklar war.

Lesen Sie auch Abschied für etwa drei Jahre am Leipziger Stadthafen

Nur zwei Bewerbungen?

Zweitens wird in Leipzig schon lange gemunkelt, dass es bei der europaweiten Ausschreibung für einen Investor und Betreiber der künftigen Anlagen überhaupt nur zwei Bewerbungen gab. Dabei soll die der Benzien-Truppe für die vielfältige Nutzung des Hafens klar besser gewesen sein.

Drittens hat die Stadtverwaltung demselben Vernehmen nach trotzdem noch hart verhandelt. Vor allem um die Laufzeit des Konzessionsvertrages soll gerungen worden sein. Am Ende einigte man sich wohl auf 15 Jahre plus Verlängerungsoption: Das ist für ein privates Unternehmen nicht viel, um hohe Investitionen wieder einzuspielen. Benzien begann schon mit sieben Jahren, Kanu-Slalom zu fahren. Offenbar hat er nichts von seinem Sportsgeist eingebüßt.

Von Jens Rometsch