Leipzig

Nicht nur in Kitas und Schulen nehmen gegenwärtig die Corona-Infektionen zu. Laut Robert-Koch-Institut stecken sich auch im beruflichen Umfeld immer mehr Menschen an. Deshalb hat Sachsen einen eigenen Weg eingeschlagen: Beschäftigten im Freistaat, die nicht im Homeoffice sind, muss der Arbeitgeber seit Anfang April mindestens einmal in der Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest anbieten. Das ist vernünftig. Denn dies ermöglicht es, Infizierte, vor allem wenn sie symptomfrei sind, frühzeitig zu isolieren.

Schlupflöcher müssen gestopft werden

Bund und Länder diskutieren schon länger über solche verpflichtenden Tests am Arbeitsplatz, nur einig wurden sie sich bislang nicht. Beobachter gehen davon aus, dass der Bundeswirtschaftsminister daher schon bald die Arbeitsschutzverordnung ändern könnte. Immerhin kann er dann Startfehler vermeiden, die Sachsen unterlaufen sind. Denn im Vorreiterland fanden die ersten Arbeitgeber in der Corona-Verordnung schon ihre Schlupflöcher, um die Testpflicht doch auf ihre Beschäftigten zu verlagern.

Arbeitgeber bei Kosten nicht allein lassen

Hier muss nachjustiert werden. Die Regeln dürfen – sowohl in Sachsen als auch, wenn sie denn kommen, im Bund – keinen Zweifel aufkommen lassen: Die Tests müssen den Beschäftigten am Arbeitsplatz zur Verfügung stehen und auch Bestandteil ihrer Arbeitszeit sein. Gleichwohl haben die Arbeitgeber ein Recht darauf, von den Kosten der Tests zumindest teilweise durch den Staat entlastet zu werden. Der Schutz vor einer Corona-Infektion geht schließlich weit über den normalen Arbeitsschutz hinaus. Die Pandemiebekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Von Klaus Staeubert