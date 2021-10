Leipzig

Gerade in den von Lärm und Abgasen geplagten Großstädten sehnt man den emissionslosen Verkehr herbei. Doch längst passt Elektromobilität nicht zu allen Lebens- und Geschäftsbereichen. Wer im Mietshaus wohnt und weit und breit auf keine Ladestation stößt, für den lohnt sich ein E-Auto auch mit üppigen Kaufprämien heute einfach noch nicht. Und wer Hunderte Kilometer am Tag fährt, muss sich überlegen, wie viel Geld er für hohe Reichweiten einerseits und Zeit in Lade-Stopps andererseits zu investieren bereit ist.

Entscheidung am grünen (Rathaus-)Tisch

Dass Leipzigs Taxi-Fahrerinnen und -Fahrer wütend darüber sind, dass sie ohne Vorwarnung ab sofort mit der Umstellung ihrer Flotten auf E-Wagen zu beginnen haben, ist verständlich. Die Richtlinie dazu wurde am grünen (Rathaus-)Tisch erlassen, ohne die Voraussetzungen dafür geschaffen und geprüft zu haben, was aktuell überhaupt möglich und wirtschaftlich vertretbar ist. Wie absurd solche Festlegungen sein können, sollte man gerade im Leipziger Rathaus wissen.

Denn es ist noch gar nicht lange her, da wollten Oberbürgermeister und Bürgermeister trotz eines gegenteiligen Beschlusses des Stadtrates noch neue Dienstwagen mit Verbrennungsmotoren anschaffen. Das Argument der Rathausspitze: Die Reichweiten verfügbarer E-Fahrzeuge seien zu gering und das Aufladen der Akkus auf Dienstreisen koste zu viel Zeit. Wenn genau diese Leute von Taxi-Unternehmen nun die Anschaffung von E-Wagen ultimativ verlangen, dann zeugt das von Doppelmoral. So lassen sich die Bürgerinnen und Bürger nur schwer für den Klimaschutz gewinnen.

Von Klaus Staeubert