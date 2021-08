Leipzig

Am helllichten Tag verticken Dealer ihren Stoff, abends und nachts gehen sie mit Messern aufeinander los: Das Areal am Leipziger Hauptbahnhof mit seiner überbordenden Kriminalität ist für Polizei und Stadt eine enorme Herausforderung. Die Frage ist: Können die Behörden ihr überhaupt gerecht werden? Die Polizei hält den Druck auf die Szene mit Razzien und Schwerpunkteinsätzen hoch, doch an der Situation ändert das scheinbar wenig. Wie auch? Selbst bei hundert Festnahmen täglich, so sagte mal ein Beamter, seien am nächsten Tag hundert andere hier, um das Geschäft am Laufen zu halten. Daher ist es nachvollziehbar, dass parallel dazu auch präventive Konzepte verfolgt werden.

Gewiss: Ein Runder Tisch, niedrigschwellige Kontaktangebote und serviceorientierte Fußstreifen klingen zunächst einmal nicht danach, als ob dadurch ein hartnäckiger Kriminalitätsschwerpunkt von heute auf morgen verschwindet. Zumal ein gehöriger Teil der Klientel, die als Straßendealer hier ihr Auskommen sucht, kaum für die wohlgemeinten Bemühungen von Sozialarbeitern empfänglich sein dürfte.

Aber es geht um mehr: Nämlich darum, ob die Stadt dieses Viertel auf lange Sicht auf- und damit den Kriminellen preisgibt. Bekannt in der Sozialforschung ist die Broken-Windows-Theorie. Deren Kernaussage: Wird in einem Viertel nichts gegen Auswüchse wie Drogenhandel, Verfall und Vandalismus getan, ist dies ein Zeichen, dass niemand sich darum kümmert – das Viertel gerät so völlig außer Kontrolle. Insofern mag man die Wirksamkeit der städtischen Bemühungen anzweifeln. Aber sie sind immer noch besser, als gar nichts zu tun.

Von Frank Döring