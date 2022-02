Leipzig

Hand aufs Herz: Sieht noch irgendwer bei den aktuellen Corona-Quarantäneregeln durch? Die eine Kita-Gruppe ist in Absonderung, wie es ja richtig heißt, bei der anderen sind es nur die positiv getesteten Personen. Die eine Schule schließt die Klassen, die andere nicht. Das eine Kind muss trotz eines negativen PCR-Tests zu Hause bleiben, das andere nicht. Einheitlich ist – wie leider so oft in dieser Pandemie – gar nichts. Nicht mal innerhalb der Stadt.

Wer verzichtet schon gern auf Personal?

Dabei sind vor allem die Eltern auch in dieser Welle über die Maßen gefordert. Sie müssen die Quarantäne oder das Homeschooling der Kinder wieder mit ihrem Job irgendwie unter einen Hut bringen. Das allerdings ist gar nicht so leicht – auch wenn die Kind-Krank-Tage zwischenzeitlich wieder erhöht wurden. Aber: Welcher Arbeitgeber verzichtet schon gern regelmäßig auf seine Mitarbeitenden, weil die ihr Kind zu Hause betreuen müssen? Mancher kann auch gar nicht so einfach auf die Angestellten verzichten, etwa in der Pflege.

Kinder und Eltern tragen die Hauptlast der Pandemie

Und wer denkt eigentlich an die Kinder? Wie sollen sie sich denn in diesem ganzen Wahnsinn noch zurecht finden? Die Kinder und Eltern tragen seit zwei Jahren die Hauptlast und Hauptverantwortung in der Pandemie. Es wäre schön, wenn sie dann wenigstens verlässliche und vor allem einheitliche Regeln hätten.

Von Linda Polenz