Leipzig

Eine Bastion der Autofahrer in Leipzig ist gefallen. Seit Montag verschwinden nun auch auf dem City-Ring Fahrspuren für Autos. Doch was wird die Folge eines in Teilen einspurigen Ringes sein? Genau: Viele Autofahrer weichen aus. Der Stau verschiebt sich nur.

Künftig dürften noch mehr Autofahrer versuchen, den Ring zu meiden, um in Leipzig von Ost nach West oder von Süd nach Nord zu gelangen. Das Problem dabei: Ihnen bleiben dann nur noch das Tangentenviereck oder der Mittlere Ring. Dort gibt es aber viele Lücken und Problemstellen, deren Behebung die Stadtplaner schon vor Jahren aufgegeben haben. Man kann es ihnen nicht mal vorwerfen. Denn echte Verbesserungen für Autofahrer hätten sowieso keine Mehrheit im Stadtrat gefunden. Stattdessen tut die Verwaltung seit Langem nur noch das, was einfach und billig ist: Sie wandelt immer mehr Fahrspuren für Autos in Radstreifen um. Das verlängert die Wege für den KfZ-Verkehr deutlich. Zum Beispiel kommen Connewitzer schon jetzt am schnellsten zum Paunsdorf-Center, wenn sie den Riesenumweg über die Autobahn nehmen.

Eine echte Verkehrswende würde anders aussehen. Dazu gehörten Straßenbahntrassen, die wirklich wachsen. Die nicht bei fünf Zentimetern Neuschnee oder einem Neun-Euro-Ticket hoffnungslos überlastet sind. Dazu gehörten auch leistungsfähige Straßen für den Wirtschaftsverkehr und die Trennung einzelner Verkehrsarten aus Sicherheitsgründen: etwa separate, kreuzungsfreie Radwege, neue Tunnel oder Brücken. Doch von alledem ist in Leipzig so gut wie nichts zu sehen.

Von Jens Rometsch