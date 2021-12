Leipzig

Kurz vor dem Jahresende ist es ein ermutigendes Zeichen, dass der Stadtrat doch noch seinen Segen für die Sanierung der früheren Sternburg-Brauerei gegeben hat. Seit 30 Jahren wartet Lützschena auf die Rettung eines seiner bekanntesten Baudenkmäler. Es bleibt zu hoffen, dass der Rest des Genehmigungsverfahrens nun zügig über die Bühne geht. Denn rings um den Flughafen entstehen gerade Tausende weitere Jobs. Wer in der Nähe eine schöne, bezahlbare Wohnung mit Mini-Energieverbrauch findet, kann den Weg zur Arbeit verkürzen, die Umwelt schonen und mehr Freizeit gewinnen. Das Projekt ist also eine gute Sache.

Nabu klagt gegen Rodungen am Leuschnerplatz

Leider wird es aber auch in Leipzig immer schwieriger, größere Vorhaben an den Start zu bringen. Das hat viele Gründe. Zum Beispiel feierte sich der Naturschutzverband Nabu kurz vor Weihnachten dafür, dass er erneut einen Versuch des Rathauses gestoppt habe, auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz Rodungen zu ermöglichen. Dabei sollen dort, wo die Bäume sind, ein Leibniz-Institut und Hunderte Wohnungen (auch Sozialwohnungen) entstehen – natürlich mit ökologischem Ausgleich und bester ÖPNV-Anbindung. Das vom Nabu angestrengte Gerichtsverfahren dazu kann noch sehr lange dauern.

Die neue Bundesregierung will 2022 eine neue Ära starten, um die Klima-Wende beim Thema Wohnen zu schaffen. Künftig sollen jedes Jahr viermal so viele Energiespar- und Sozialwohnungen gebaut werden wie bisher. Dafür fließen Fördermittel in nie gekanntem Umfang. Leipzig wird sich entscheiden müssen, ob die Stadt diese Chancen nutzen oder durch endlose Verfahren verstreichen lassen will.

Von Jens Rometsch