Leipzig

Natürlich weiß ein Städtebau-Professor, dass es auch gute Gründe gibt, die gegen ein Hochhaus im Matthäikirchhof sprechen. Etwa die hohen Betriebs- und Brandschutzkosten oder das ungünstige Verhältnis zwischen gebauter und tatsächlich nutzbarer Fläche. Dennoch ist es gut, dass der HTWK-Vertreter Scherzer-Heidenberger den Riesen jetzt in die Debatte um die Gestaltung eines neuen Matthäikirchhofs eingebracht hat. Denn die Planungen befinden sich noch in der „Phase Null“, wie Baubürgermeister Dienberg bei derselben Veranstaltung sagte. Der Hochhaus-Vorschlag öffnet also rechtzeitig Horizonte für unkonventionelle Ideen. Und die kommen bekanntlich nicht nur, aber vor allem bei jungen Leuten bestens an.

Heutige und künftige Genartionen ansprechen

Wen sollte zum Beispiel ein „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ an dieser Stelle ansprechen, wenn nicht zuerst die Jugend? Also jene heutigen und künftigen Generationen, die die Unterschiede zwischen Demokratie und Diktatur nicht aus eigenem Erleben kennen, jedoch meist ein großes Interesse an Nachhaltigkeit und Klimaschutz haben. Bei ihnen wird man eher offene Augen, Ohren und Akzeptanz finden, wenn zumindest ein sinnvoller Teil der DDR-Bauten in den neuen Matthäikirchhof transformiert wird. Es muss ja nicht alles in den Himmel wachsen. Ideen, die mehrgeschossigen Keller für das Stasi-Akten-Archiv umzunutzen, gibt es längst auch.

Von Jens Rometsch