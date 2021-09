Kulturmacher und Betreiber von Freizeiteinrichtungen in Leipzig haben sich das Gefühl dafür bewahrt, was verhältnismäßig und rechtens ist. Demnach geht es bei der 2G-Regel darum, eine Impfung, die offiziell absolut freiwillig ist, mit zunehmendem Druck zur Quasi-Pflicht zu machen. Das sieht auch Frank Döring in seinem Kommentar kritisch.